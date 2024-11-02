Harga Emas Antam Lagi Murah, Dibanderol Rp819.500

JAKARTA - Harga emas batangan yang dijual PT Aneka Tambang atau Antam (ANTM) lagi murah pada perdagangan hari ini, Sabtu (2/11/2024). Harga emas turun Rp8.000 ke harga Rp1.539.000 per gram setelah sebelumnya juga turun signifikan.

Mengutip laman logammulia.com, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Sejalan dengan harga emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp8.000 ke level Rp1.391.000.