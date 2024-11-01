Harga Emas Antam Turun Banyak, Termurah Rp823.500

JAKARTA - Harga emas batangan yang dijual Antam turun banyak pada perdagangan hari ini, Jumat (1/11/2024). Harga emas antam turun Rp20.000 ke harga Rp1.547.000 per gram setelah sebelumnya naik signifikan.

Mengutip laman logammulia.com, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Sejalan dengan harga emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp20.000 ke level Rp1.399.000.