Harga Emas Naik Tajam, Segram Rp1.560.000

JAKARTA - Harga emas batangan yang dijual Antam naik tajam pada perdagangan hari ini, Rabu (30/10/2024). Harga emas naik Rp12.000 ke harga Rp1.560.000 per gram setelah sebelumnya juga menguat.

Sejalan dengan harga emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp13.000 ke level Rp1.412.000.

Mengutip laman logammulia.com, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.