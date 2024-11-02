RIDO Ciptakan 1 Juta Lapangan Kerja Baru di Jakarta, Ini Manfaatnya

JAKARTA – Relawan Kerja (RK) Ecosystem, pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) memperkenalkan gerakan ‘Curhat1n Jakarta’.

Gerakan ini diisi dengan kampanye tatap muka serta kampanye media sosial. Pada kampanye tatap muka, RK Ecosystem langsung menyasar RT/RW, tepatnya di RT02/RW13, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta, Pusat. Kegiatan kampanye tatap muka berlangsung Rabu (1/11/2024).

Gerakan ‘Curhat1n Jakarta’ ini bertujuan untuk membuka ruang bagi masyarakat khususnya orang muda Jakarta agar dapat menyampaikan harapan, keluhan, dan aspirasinya secara langsung untuk pasangan RIDO dalam upaya menuju kota global yang menyediakan satu juta lapangan kerja baru.

Dengan mengusung tema “Menuju Kota Global: RIDO Hadirkan 1 Juta Lapangan Kerja Baru”, acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk pemuda, pelaku usaha, komunitas, dan warga yang antusias untuk menyuarakan ide dan masukan mengenai pengembangan Jakarta yang lebih maju, ramah, dan inklusif.

Dewan Pembina RK Ecosystem M Arief Rosyid Hasan menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu inisiatif pasangan RIDO untuk mengedepankan komunikasi yang terbuka dan partisipatif dengan masyarakat.

“Kami ingin Jakarta berkembang menjadi kota global yang berdaya saing tinggi dan tetap berpihak kepada warganya,” ungkapnya.