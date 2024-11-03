Harga Pangan Hari Ini, Bawang Merah Naik Jadi Rp33.870 per Kg

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga sejumlah komoditas pangan secara umum naik per Minggu (3/11/2024). Di mana, bawang merah naik Rp2.100 menjadi Rp33.870 per kilogram (kg).

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium naik 2,01 persen atau Rp310 menjadi Rp15.750 per kg.

Beras medium naik 2,30 persen atau Rp310 menjadi Rp13.790 per kg; sedangkan beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog turun 0,24 persen atau Rp30 menjadi Rp12.510 per kg.

Berikutnya komoditas bawang merah naik hingga di angka 6,61 persen atau Rp2.100 menjadi Rp33.870 per kg; begitu pula bawang putih bonggol naik 4,53 persen atau Rp1.810 menjadi Rp41.780 per kg.

Sementara itu, harga komoditas cabai merah keriting turun 2 persen atau Rp570 menjadi Rp27.900 per kg; sedangkan cabai rawit merah naik 1,24 persen atau Rp500 menjadi Rp40.820 per kg.