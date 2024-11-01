Pemerintah Genjot Keterhubungan Infrastruktur untuk Kejar Swasembada Pangan

Jakarta — Pemerintah memperkuat sinergi infrastruktur untuk mengejar target swasembada pangan. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa dirinya menerima pesan langsung dari Presiden Prabowo. Presiden menekankan pentingnya menyukseskan program pangan nasional.

Untuk itu, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melakukan koordinasi membahas sinergi infrastruktur dalam mendukung program prioritas swasembada pangan.

“Pangan adalah prioritas utama yang harus dicapai dan setiap kementerian terkait wajib berkoordinasi secara terpadu untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian,” tutur Menko AHY seusai memimpin rapat lintas Kementerian di kantor Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, pada Kamis (31/10/2024).