Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pemerintah Genjot Keterhubungan Infrastruktur untuk Kejar Swasembada Pangan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |15:53 WIB
Pemerintah Genjot Keterhubungan Infrastruktur untuk Kejar Swasembada Pangan
Pemerintah memperkuat sinergi infrastruktur untuk mengejar target swasembada pangan. (Foto: Dok Kementerian Pertanian)
A
A
A

Jakarta — Pemerintah memperkuat sinergi infrastruktur untuk mengejar target swasembada pangan. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa dirinya menerima pesan langsung dari Presiden Prabowo. Presiden menekankan pentingnya menyukseskan program pangan nasional.

Untuk itu,  Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melakukan koordinasi membahas sinergi infrastruktur dalam mendukung program prioritas swasembada pangan.

“Pangan adalah prioritas utama yang harus dicapai dan setiap kementerian terkait wajib berkoordinasi secara terpadu untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian,” tutur Menko AHY seusai memimpin rapat lintas Kementerian di kantor Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, pada Kamis (31/10/2024). 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182297//menteri_kebudayaan_fadli_zon_pekan_intangible_cultural_heritage_wayang_dan_gamelan_2025-9ZQg_large.jpeg
Pekan Intangible Cultural Heritage, Menbud Tegaskan Kontribusi Wayang bagi Peradaban Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182237//fgd_kementerian_kehutanan_jakarta-fGau_large.jpg
Fakta di Balik Wood Pellet Gorontalo: Kontribusi Devisa dan SVLK Kunci Memerangi Risiko Deforestasi Gorontalo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/1/3182217//ilustrasi_reboisasi-FuhH_large.jpeg
Mengenal Reboisasi, Strategi Pemulihan Ekosistem dan Ketahanan di Pesisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/11/3182207//ilustrasi_pembelian_rumah_pertama-DyTm_large.JPG
Punya Rumah Pertama Makin Untung, Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan NPOPTKP BPHTB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3182147//menteri_kebudayaan_fadli_zon_bakti_negeri_untuk_pelaku_seni_dan_budaya-2u41_large.jpeg
Hadiri Bakti Negeri untuk Pelaku Seni dan Budaya, Fadli Zon: Budaya Harus Jadi Engine of Growth
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/1/3182146//ilustrasi_hutan_tanaman_industri-evD4_large.jpg
Wood Pellet Gorontalo Bebas dari Deforestasi, Pemerintah Tegaskan Legal dan Lestari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement