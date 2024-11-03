Menko Airlangga Panggil Sri Mulyani Bahas Anggaran Indonesia Tourism Fund

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengagendakan rapat bersama Kementerian Keuangan untuk membahas anggaran Indonesia Tourism Fund (ITF) pada sore ini, Minggu (3/11/2024).

Bersama kementerian yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah akan menyiapkan bentuk dan besaran nilai dari dana pariwisata berkelanjutan itu.

"Tourim fund, kita akan terus rapatkan dengan Kementerian Keuangan, karena kita bicara mengenai wadah dan juga jumlah," kata Airlangga di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Menteri Pariwisata Kabinet Merah Putih Widiyanti Putri Wardhana, sebelumnya memastikan akan melanjutkan inisiatif ITF demi mendukung pengembangan pariwisata nasional.

Alokasi dana ini disebur bakal mendukung kegiatan pariwisata berskala internasional, juga merancang sinergi dengan instansi kelas dunia dalam mewujudkan sekolah unggulan pariwisata bertaraf internasional.