HOME FINANCE HOT ISSUE

Adu Kekayaan Farhat Abbas vs Denny Sumargo di Tengah Perseteruan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |18:24 WIB
Adu Kekayaan Farhat Abbas vs Denny Sumargo di Tengah Perseteruan
Adu Kekayaan Farhat Abbas vs Denny Sumargo. (Foto: Okezone.com/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan Farhat Abbas vs Denny Sumargo yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Sebab keduanya terlibat perseteruan yang kian memanas.

Terbaru, Denny Sumargo datang langsung ke kediaman Farhat Abbas di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Hal ini berawal karena Farhat mengancam akan menghajar mantan atlet basket itu lantaran memberi komentar tidak sopan di akun sosial medianya terkait kasus Agus dan Novi.

Karena ancaman itu, Denny pun langsung datang rumah pengacara kondang Tanah Air itu. Akan tetapi, Farhat Abbas tidak benar-benar menghajar Denny Sumargo di kediamannya.

Mantan suami Nia Daniaty itu justru berdalih jika hajar yang dimaksud olehnya bukanlah hajar secara harfiah yakni memukul Denny. Akan tetapi, hajar yang ia maksud adalah makna lain untuk membela kaum lemah.

"Kalau saya itu punya namanya hajar, mobil saja juga namanya hajar. Jadi kalau hajar itu pukul. Pukul itu artinya membela kaum lemah. Saya tidak pernah terpikir mukul orang, nonjok muka," terang Farhat Abbas.

Akibat hal ini, masyarakat pun mencari informasi seputar kehidupan Farhat Abbas dan Denny Sumargo termasuk harta kekayaannya. Sayangnya, tidak diketahui secara pasti berapa jumlah kekayaan dari dua orang tersohor di Indonesia itu.

Namun dalam sebuah acara televisi di tahun 2018, Farhat pernah mengatakan jika dirinya telah memiliki uang lebih dari Rp300 miliar di usia 29 tahun dari pekerjaannya sebagai seorang pengacara.

Seperti diketahui, Farhat Abbas merupakan pengacara kondang yang banyak menangani kasus artis kontroversial. Salah satunya adalah kasus donasi uang Rp1,5 miliar yang digalang untuk Agus Salim yang merupakan korban penyiraman air keras.

Di sisi lain, Denny Sumargo juga diketahui memiliki jumlah kekayaan yang tidak kalah fantastis. Meski tidak diketahui pasti jumlahnya, namun diprediksi harta kekayaannya sangat fantastis.

Halaman:
1 2
