HOME FINANCE HOT ISSUE

Kepala Daerah Diminta Hati-Hati Menetapkan UMP 2025

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |11:37 WIB
Kepala Daerah Diminta Hati-Hati Menetapkan UMP 2025
Kepala Daerah Menetapkan UMP (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan (BG) meminta seluruh Kepala Daerah untuk hati-hati dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Penegasan ini diungkapkan BG saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Mulanya BG mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk menjaga stabilitas dan keamanan. “Bapak ibu lah yang paling tahu kebutuhan spesifik di wilayah masing-masing. Tentang bagaimana caranya agar di daerahnya tetap aman dan stabil,” katanya.

BG kemudian melanjutkan bahwa masyarakat yang kuat kata kuncinya adalah mendorong partisipasi masyarakat di dalam berbagai perumusan kebijakan dan membangun institusi di daerah terutama di dalam aspek pelayanan publik. Kemudian resistensi masyarakat yang dapat diatasi termasuk menjaga suhu politik agar situasi di daerah tetap stabil.

“Oleh karenanya, saya menitipkan kepada Kepala Daerah untuk terus menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerahnya masing-masing dengan melakukan, pertama terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif legislatif dan yudikatif di daerahnya,” katanya.

