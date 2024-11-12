Migas Jadi Kunci Ketahanan Energi dan Perekonomian Indonesia, Ini Penjelasannya

JAKARTA - Industri minyak dan gas bumi (migas) tetap menjadi pilar utama ketahanan energi Indonesia, apalagi kontribusi migas dalam bauran energi nasional diproyeksikan mencapai 34-44% hingga 2050 menurut Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Kendati persentase kontribusi migas diproyeksikan turun, secara volume kebutuhan akan energi fosil akan terus naik. Belum lagi dampak berantai (multiplier effect) industri migas bagi daerah maupun perekonomian nasional.

“Jika tahun ini saja kebutuhan per hari bahan bakar minyak mencapai 1,6 juta barel per hari, pada 2050 diproyeksikan 4 juta barel. Ini yang tidak kita sadari, persentase kontribusi turun, volume konsumsi akan terus naik seiring pertumbuhan ekonomi dan peningkatan populasi,” ujar Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Menurut Komaidi, meski ada dorongan untuk pengembangan energi terbarukan, peran migas masih sangat dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa migas tetap relevan dalam mendukung kebutuhan energi domestik. “Sektor ini juga menjadi komponen penting dalam perekonomian nasional,” ujarnya.

Komaidi mengungkapkan, ketergantungan Indonesia terhadap impor migas menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Pada 2023, kebutuhan devisa impor migas mencapai Rp380,4 triliun, menunjukkan besarnya ketergantungan negara pada energi fosil ini. Untuk mengurangi ketergantungan, Indonesia perlu memaksimalkan potensi produksi migas domestik.

“Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui eksplorasi dan peningkatan kapasitas lapangan yang ada. Dengan demikian, ketahanan energi nasional akan semakin kuat,” ujarnya.

Investasi dalam sektor migas, lanjut Komaidi dapat menciptakan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Investasi di sektor hulu migas tidak hanya mendukung penerimaan negara, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan sektor-sektor lain. Setiap dolar yang diinvestasikan dalam migas menghasilkan multiplier effect bagi perekonomian.

“Industri pendukung seperti manufaktur, jasa, dan transportasi mendapatkan dampak positif dari sektor ini. Hal ini membuat migas menjadi sektor yang sangat strategis bagi Indonesia,” katanya.

Komaidi juga menegaskan pentingnya teknologi dalam meningkatkan efisiensi sektor migas. Inovasi seperti penggunaan data geofisika dan geologi dapat membantu optimasi eksplorasi dan produksi. Selain itu, teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) mulai diimplementasikan untuk mengurangi emisi karbon dari sektor migas. “Dengan inovasi ini, sektor migas dapat berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca. Ini penting untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan energi dan keberlanjutan lingkungan,” katanya.

Pemerintah Indonesia, lanjut Komaidi, telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan industri migas. Kebijakan berupa insentif fiskal, penyederhanaan perizinan, dan perlindungan investasi dirancang untuk menarik minat investor. Pemerintah juga memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta dalam proyek-proyek strategis migas.

“Langkah ini diharapkan dapat mempercepat produksi dan optimalisasi cadangan migas dalam negeri. Dengan dukungan kebijakan yang kondusif, industri migas diharapkan terus berkembang,” katanya.