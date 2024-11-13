Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Citibank Buka-bukaan soal Ketahanan Sektor Perbankan di RI

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |15:02 WIB
Bos Citibank Buka-bukaan soal Ketahanan Sektor Perbankan di RI
Bos Citibank buka-bukaan kondisi perbankan di Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA – CEO Citi Indonesia Batara Sianturi mengungkap kinerja Citi pada kuartal ini menunjukkan indikator yang kokoh dan sehat. Citibank, N.A., Indonesia (Citi Indonesia) mencatatkan laba bersih sebesar Rp2,2 triliun di kuartal III 2024, meningkat 32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,7 triliun.

Peningkatan laba bersih salah satunya disebabkan oleh biaya operasional yang lebih efisien yang menghasilkan perbaikan Cost to Income Ratio (CIR) menjadi 41,9% dari 59,8% di tahun sebelumnya.

“Bisnis kami yang saling terhubung di Indonesia mengalami pertumbuhan yang kuat. Seiring terus memprioritaskan transformasi pada organisasi Citi, efisiensi yang diperoleh dari biaya operasional yang lebih rendah serta upaya lainnya menghasilkan peningkatan laba bersih sebesar 32%,” paparnya dalam konferensi pers di Fairmont Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Peningkatan laba bersih ini memberikan kontribusi pada peningkatan Return on Asset (ROA) menjadi 4,1% dari sebelumnya 2,8% di tahun 2023 dan peningkatan Return on Equity (ROE) menjadi 15,4% dari 12,7%.

Rasio Liquidity Coverage (LCR) dan Rasio Net Stable Funding (NSFR) Citi Indonesia tetap kuat di 291% dan 124%, di atas ketentuan minimum. Citi Indonesia memiliki modal yang kuat dengan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 33,1%, meningkat dari 30,5% di tahun sebelumnya.

"Pada kuartal ini, kami juga meluncurkan solusi baru untuk klien kami, Electronic Trade Loan, yang terintegrasi ke dalam aplikasi CitiDirect® dan memudahkan nasabah untuk mengatur kinerja keuangan mereka secara holistik. Kami akan terus mendukung pertumbuhan keuangan klien kami dan ketahanan sektor perbankan di Indonesia melalui inisiatif strategis dan komitmen kami untuk menyediakan layanan dan solusi keuangan yang komprehensif,” ungkap dia.

