Citibank Raup Laba Bersih Rp665,9 Miliar di Kuartal I-2024

JAKARTA - Citibank, N.A., Indonesia (Citi Indonesia) bukukan laba bersih sebesar Rp665,9 miliar di triwulan pertama tahun 2024. Laba meningkat 17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan laba bersih ini juga mengiringi peningkatan pada Return on Asset (ROA) menjadi 3,9% dari sebelumnya 2,9%, dan peningkatan Return on Equity (ROE) menjadi 13,8% dari 13,7%.

Untuk Rasio Liquidity Coverage (LCR) dan Rasio Net Stable Funding (NSFR) Citi Indonesia juga tetap kuat di 275% dan 141%, di atas ketentuan minimum. Citi Indonesia memiliki modal yang kokoh dengan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal (KPMM) mencapai 39,6%, naik dari 30% pada tahun sebelumnya.

Chief Executive Officer (CEO) Citi Indonesia Batara Sianturi mengatakan ditengah ketidakpastian ekonomi global sebab volatilitas pasar dan ketegangan geopolitik, Citi Indonesia tetap bisa mempertahankan peningkatan laba bersihnya tersebut dengan terus menunjukkan kinerja yang kuat.

BACA JUGA: Citibank Resmi Tutup Layanan Bisnis di Indonesia

"Meninjau kembali kinerja Citi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2024, Citi Indonesia terus menunjukkan kinerja yang kuat dengan mempertahankan peningkatan pada Laba Bersih sebesar Rp665,9 miliar, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dan volatilitas pasar," ujar Batara dalam Konferensi Pers Pemaparan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Citi Indonesia Triwulan 1-2024, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Batara juga menambahkan kinerja keuangan Citi Indonesia yang kuat di periode Kuartal I - 2024 didorong oleh strategi City Indonesia yang terus berkomitmen menghasilkan layanan keuangan yang unggul dan dapat memberikan solusi.

“Kami tetap waspada dalam menghadapi dinamika pasar yang kompleks, memastikan kami dapat terus menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi sambil terus berinovasi dan melayani klien kami," kata Batara.