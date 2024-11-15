Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pembukaan Keude Radjiman, Momentum Maknai Hari Pahlawan

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |20:48 WIB
Pembukaan Keude Radjiman, Momentum Maknai Hari Pahlawan
Pembukaan Keude Radjiman (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil DJP WPB) bekerjasama dengan Pelaku UMKM Pegawai di Lingkungan Gedung dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, adakan bazar UMKM dan Lelang amal, barang layak pakai, program anak asuh, sekaligus pembukaan dan persemian Keude Radjiman.

Acara diselenggarakan pada hari Kamis dan Jumat, 14 dan 15 November 2024 dari pukul 08.00 WIB -17.00 WIB di Lobby Gedung dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat di Jalan Jend. Sudirman Kav. 56 Jakarta Selatan. Tema yang diangkat adalah “Teladani Pahlawanmu & Cintai Negerimu”.

Acara ini dihadiri oleh para pimpinan tujuh unit kerja di gedung Radjiman, yang meliputi Kanwil DJP WPB, KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, KPP Wajib Pajak Besar Tiga, KPP Wajib Pajak Besar Empat, KPP Perusahaan Masuk Bursa, dan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Sambutan diwakili oleh Nirmala Rustini selaku Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Nirmala menyampaikan bahwa kegiatan hari ini meliputi peresmian dan pembukaaan Keude Radjiman yang diisi kegiatan pemotongan pita, standup comedy oleh Tenaga pendukung.

“Penampilan akustik oleh tenaga pendukung, pembagian santunan program anak asuh (PAS) dari Dharma Wanita Persatuan Kanwil DJP WPB, dan bazar umkm. Kegiatan ini akan dilakukan berkesinambungan khususnya dikaitkan dengan perayaan hari-hari besar nasional,” ujarnya, Jumat (15/11/2024).

Halaman:
1 2
