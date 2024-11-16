Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ajak Negara APEC Kolaborasi, Prabowo Sebut Untungkan RI

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |11:37 WIB
Ajak Negara APEC Kolaborasi, Prabowo Sebut Untungkan RI
Prabowo ajak negara APEC kolaborasi (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengajak negara yang tergabung dalam APEC berkolaborasi dengan Indonesia. Kerjasama, katanya, perlu dilakukan agar dana beredar di dalam cakupan ekonomi sendiri.

Prabowo mengatakan negara-negara di dunia saat ini menghadapi tantangan yang signifikan, tetapi banyak negara, termasuk Indonesia diberkati dengan sumber daya yang melimpah, wilayah, tanah, dan air yang signifikan.

“Kita beruntung karena mampu, dalam beberapa tahun, sepenuhnya mandiri dalam energi, mandiri dalam energi hijau. Kita mungkin akan menjadi salah satu dari sedikit negara yang dapat mencapai 100% energi terbarukan dalam beberapa tahun,” ujar Prabowo pada forum APEC CEO Summit 2024 yang diselenggarakan di Gran Teatro Nacional, Peru, dikutip Sabtu (16/11/2024).

Prabowo pun mengajak negara-negara di APEC untuk berkolaborasi bersama Indonesia dalam upaya tersebut. Contohnya, yang akan dilakukan Indonesia dengan Brasil dan dengan Republik Kongo.

“Saya kira, kita akan bersama dengan Brasil dan mungkin dengan Republik Kongo, kita memiliki potensi untuk menghasilkan bahan bakar dari tanaman, dan ini, menurut saya, akan menciptakan banyak peluang karena kita akan menghemat banyak devisa, dana akan beredar dalam ekonomi kita sendiri,” kata Prabowo.

Selain itu, Indonesia juga menjajaki peluang berkolaborasi dengan Peru sebagai salah satu negara APEC.

“Kita juga diberkati dengan mineral penting dan sumber daya vital lainnya untuk kehidupan modern. Dan juga, saya telah berdiskusi dengan Peru, pemerintah Peru, saya pikir kami memiliki sumber daya yang saling melengkapi untuk masa depan,” kata Prabowo.

Halaman:
1 2
