HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral! Awan Jatuh di Area Tambang, Heboh Disebut Awan Kinton

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |14:38 WIB
Viral! Awan Jatuh di Area Tambang, Heboh Disebut Awan Kinton
Viral awan turun di kawasan tambang (Foto: Instagram)
JAKARTA - Media sosial tengah dihebohkan oleh fenomena unik berupa gumpalan putih menyerupai awan yang terlihat jatuh dari langit. Kejadian yang direkam di area tambang PT Adaro Energy Tbk ini langsung menarik perhatian warganet setelah diunggah oleh sebuah akun Instagram.

Dalam video tersebut, sejumlah pekerja tambang tampak mendekati gumpalan putih yang perlahan mendarat di tanah. Beberapa dari mereka mengabadikan momen tersebut. Gumpalan putih ini disebut-sebut menyerupai awan kinton, kendaraan karakter Son Goku dalam serial animasi Dragon Ball.

Kejadian ini diketahui berlangsung di area tambang batu bara milik perusahaan tersebut. Dalam video ini, para pekerja tampak antusias mendekati gumpalan putih tersebut. Beberapa dari mereka bahkan menyentuh dan memeluk benda menyerupai awan yang jatuh di halaman tambang itu.

Fenomena ini memicu beragam komentar dari netizen. Sebagian mengaitkannya dengan hal mistis, sementara yang lain melihatnya sebagai kejadian langka yang menarik.

