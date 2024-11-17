Profil Keluarga Lukminto, Pendiri PT Sritex

JAKARTA - Profil keluarga Lukminto, pendiri PT Sritex. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau biasa dikenal sebagai Sritex disoroti setelah dinyatakan pailit.

PT Sritex merupakan perusahaan tekstil yang namanya lumayan terkenal di Indonesia. Sritex berdiri pada tahun 1966, dan didirikan oleh Muhammad Lukminto. Lukminto dikenal sebagai sosok pengusaha yang tekun dan inovatif.

Setelah Lukminto meninggal pada tahun 2014, PT Sritex dikembangkan oleh putranya, Iwan Setiawan Lukminto yang kini menjabat sebagai Presiden Direktur perusahaan.

Namun demikian, Setelah puluhan tahun PT Sritex berdiri, kini PT Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Intip profil keluarga Lukminto pendiri PT Sritex di sini.

Muhammad Lukminto (Pendiri PT Sritex)

Muhammad Lukminto atau biasa dikenal sebagai Lukminto merupakan pendiri pertama PT Sritex. Lukminto lahir pada tanggal 1 Juni 1946 di Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Ia memulai awal kariernya dengan berdagang kain di Pasar Klewer, Solo, saat berusia 20 tahun.

Pada 1968, ia mendirikan UD Rejeki Isman, sebuah perusahaan tekstil di Sukoharjo. 10 tahun kemudian, bisnisnya berkembang pesat dan berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Lukminto meninggal dunia pada tahun 2014, di salah satu rumah sakit Singapura. Kemudian, Sritex diturunkan kepada anak-anaknya.

Vonny Imelda Lukminto (Anak Pertama)

Vonny, anak pertama dari Lukminto ini sempat tinggal di Amerika Serikat selama 20 tahun sebelum ia kembali ke Indonesia. Ia menikah dengan suaminya, Timothy Soewito, yang merupakan seorang dokter gigi spesialis.

Saat ia balik ke Indonesia, ia kembali berbisnis dalam bisnis keluarga, tetapi bukan bisnis tekstil. Vonny memilih untuk mengelola bisnis perhotelan Sritex Group yang dimiliki oleh PT.

Saat ini Sritex Group mengoperasikan 10 hotel di Solo, Yogyakarta, dan juga Bali.

Iwan Setiawan Lukminto (Anak Kedua)

Dengan latar belakang pendidikannya dari salah satu kampus di Amerika Serikat, Iwan Setiawan mengambil alih kepemimpinan Sritex setelah ayahnya meninggal.

Ia memulai kariernya sebagai Asisten Direktur, sebelum bekerja sebagai Wakil Direktur Utama bersama sang ayah. Iwan membawa Sritex berkembang pesat sebagai direktur utama setelah kepergian ayahnya.

Dengan kekayaan sebesar USD515 juta pada tahun 2020, ia masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Salah satu anak Iwan dan istrinya juga bertugas sebagai Komisaris, ia bernama Wilson Setiawan Lukminto.

Namun demikian, faktor dari tekanan finansial pada tahun 2021 ini menyebabkan kinerja Sritex menurun drastis. Akibatnya, Iwan menyerahkan jabatan Direktur Utama kepada adiknya, Iwan Kurniawan Lukminto pada tahun 2023.