HOME FINANCE HOT ISSUE

Konsumsi Rokok Ilegal di Indonesia Terus Naik, Ini Buktinya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |15:14 WIB
Konsumsi Rokok Ilegal di Indonesia Terus Naik, Ini Buktinya
Konsumsi Rokok Ilegal (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Konsumsi rokok ilegal di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan survei persentase konsumsi rokok ilegal di 2024 menyentuh angka 46,95%.

Peningkatan ini cukup signifikan jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana jumlah perokok ilegal terus meningkat dari 28,12% di tahun 2022 menjadi 30,96% di tahun 2023, dan 46,95% di tahun 2024.

Direktur Eksekutif INDODATA, Danis T.S. Wahidin menyatakan dari 2.500 responden yang tersebar di 13 wilayah, 2.296 orang mengonsumsi rokok ilegal dengan jumlah batang rokok yang dikonsumsi per hari sebanyak 13.115 batang.

Angka ini hampir separuhnya dari konsumsi rokok per hari, baik rokok legal maupun ilegal yang mencapai 27.937 batang. Menurut Danis, peningkatan jumlah perokok ilegal tidak lepas dari kenaikan harga rokok yang terjadi belakangan.

"Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap responden terdampak dan tidak terdampak kenaikan harga rokok, didapatkan hasil bahwa sebanyak 67,04% responden mengurangi pembelian rokok," ujar Danis Senin (18/11/2024).

"Sebanyak 44,12% responden berpindah merek rokok yang dikonsumsi ke rokok dengan harga yang lebih terjangkau, 9.36% responden merupakan irisan dari kedua kelompok tersebut yaitu berada di antara keputusan untuk mengurangi atau berpindah merek rokok yang dikonsumsi, dan 1,8% responden memutuskan berhenti merokok," tambahnya.

Lebih jauh Danis mengatakan, masyarakat memiliki beberapa alasan untuk lebih memilih rokok ilegal. Pertama karena Rokok ilegal memiliki rasa yang cukup enak, kemasan yang cukup bagus, harga yang sangat murah, dan kualitas yang cukup bagus.

Halaman:
1 2

