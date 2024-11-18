Advertisement
SMART MONEY

Apakah Bisa Menghapus Data di Pinjol yang Masih Belum Lunas?

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |23:03 WIB
JAKARTA - Apakah bisa menghapus data di pinjol yang masih belum lunas? Pertanyaan yang menarik untuk diketahui jawaban dan penjelasannya karena banyaknya masyarakat yang kini menggunakan pinjol.

Masyarakat dapat memulai mengajukan permintaan penghapusan data pribadi dengan menghubungi layanan pelanggan penyedia pinjaman online tersebut.

Sebagai aturan, biro kredit akan menyimpan akun penagihan yang telah dibayar pada laporan kredit Anda hingga tujuh tahun sejak tanggal tunggakan awal. Tanggal tunggakan awal menjadi hari ketika pertama kali tidak membayar dan sejak saat itu Anda gagal melunasi akun tersebut.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (18/11/2024), Okezone telah merangkum menghapus data di pinjol yang masih belum lunas, sebagai berikut.

Menghapus Data di Pinjol yang Masih Belum Lunas

Apabila Anda melihat akun yang sedang ditagih dalam laporan kredit Anda, wajar saja jika merasa stres. Penagihan, meskipun sudah dibayar, berpotensi menurunkan skor kredit Anda dan mempengaruhi peluang persetujuan Anda untuk hipotek, pinjaman mobil, dan kartu kredit. Namun, penagihan tidak akan tercatat dalam kredit Anda selamanya, dan dapat menghapusnya jika memang tidak seharusnya ada.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
