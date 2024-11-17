5 Penyebab Debt Collector Pinjol Tidak Nagih ke Rumah

JAKARTA - Debt collector (DC) sering kali menggunakan ancaman untuk datang ke rumah sebagai taktik menekan nasabah agar segera melunasi utang. Namun, kenyataannya, ada berbagai faktor yang membuat ancaman tersebut sering kali tidak terwujud.

Terutama dalam kasus pinjaman online (pinjol) ilegal, DC cenderung tidak benar-benar mendatangi rumah nasabah. Berikut beberapa alasan utama yang dirangkum Okezone pada, Minggu (17/11/2024):

1. Biaya Operasional yang Tinggi

Untuk mendatangi rumah nasabah, DC harus mengeluarkan biaya transportasi, seperti bensin atau ongkos perjalanan lainnya. Jika jarak rumah nasabah jauh, biaya ini menjadi semakin besar, dan sering kali nilai pembayaran dari nasabah tidak cukup untuk menutupi pengeluaran operasional tersebut. Oleh karena itu, DC cenderung menghindari mendatangi nasabah yang tidak terlalu prospektif.

2. Takut Dilaporkan karena Ilegal

Pinjol ilegal memiliki risiko besar terhadap pelaporan. Status mereka yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat mereka rentan terhadap tindakan hukum. DC dari pinjol ilegal sering memilih tidak mendatangi rumah karena takut layanan mereka dilaporkan oleh nasabah dan akhirnya ditutup oleh pihak berwenang.

3. Bukan Pegawai Tetap

Sebagian besar DC dari pinjol ilegal hanyalah pihak ketiga yang dibayar berdasarkan jumlah utang yang berhasil ditagih. Mereka bukan karyawan tetap, sehingga tidak memiliki gaji pokok yang stabil. Dengan pendapatan yang bergantung pada hasil tagihan, mereka enggan mengeluarkan biaya besar untuk mendatangi rumah nasabah, apalagi jika potensi keberhasilan tagihannya kecil.