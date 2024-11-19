Adu Harta Kekayaan Ahmad Sahroni dengan Ivan Sugianto

JAKARTA - Adu harta kekayaan Ahmad Sahroni dengan Ivan Sugianto. Keduanya sedang ramai diperbincangkan karena kasus intimidasi dan perundungan siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya.

Selain itu, keduanya merupakan dikenal sebagai pengusaha ternama, sehingga harta kekayaan mereka menjadi perhatian publik. Lantas di antara keduanya, siapa yang memiliki harta kekayaan lebih banyak?

Berikut perbandingan harta kekayaan Ahmad Sahroni dengan Ivan Sugianto yang dirangkum Okezone, Selasa (19/11/2024):

Ahmad Sahroni

Ahmad Sahroni merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang mendesak polisi untuk mengusut temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan terhadap aktivitas keuangan ilegal yang dilakukan oleh Ivan Sugianto.

Ia merupakan crazy rich asal Tanjung Priok yang memiliki usaha di bidang penyediaan bahan bakar minyak (BBM).

Berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2023, Ahmad Sahroni tercatat memiliki koleksi kendaraan dengan nilai total mencapai Rp34,1 miliar, yang terdiri dari berbagai mobil dan motor mewah.

Salah satu yang mencuri perhatian publik adalah koleksi mobil mewah yang memiliki nilai fantastis. Berikut adalah rincian kendaraan yang dimiliki Sahroni:

1. Ferrari 366 (2012) – Rp2,5 miliar

2. Porsche 911 Sport Classic (2016) – Rp14 miliar

3. Tesla X75D (2018) – Rp2,8 miliar

4. BMW 1.8 (2017) – Rp2,65 miliar

5. Porsche 9E3 RS (2016) – Rp6,6 miliar

6. Mercedes-Benz SL 190B (1957) – Rp250 juta

7. Mustang Fastback (1967) – Rp190 juta

8. Volkswagen Beetle (1963) – Rp100 juta

9. Toyota Crown Royal 3.0 AT (2005) – Rp160 juta

Selain itu, Sahroni juga memiliki sejumlah kendaraan lain yang melengkapi koleksinya, di antaranya:

- Toyota Fortuner 27SRZ (2017) – Rp485 juta

- Honda Civic (1989) – Rp45 juta

- Mercedes-Benz 420 Eagle SEL (1986) – Rp150 juta

- Suzuki Jimny (2020) – Rp325 juta

- Honda Odyssey (2007) – Rp120 juta

- Vespa Primavera (2020) – Rp57 juta

- Mercedes-Benz 560 SEL (1990) – Rp250 juta

Koleksi kendaraan milik Ahmad Sahroni, yang mencakup berbagai jenis mobil super hingga mobil klasik, mencerminkan gaya hidup mewah dan kecintaannya terhadap dunia otomotif.

Selain koleksi kendaraan, Sahroni juga memiliki aset lain, seperti tanah dan bangunan senilai Rp139,2 miliar, harta bergerak yang bernilai Rp107,7 miliar, serta kas sebesar Rp76,7 miliar. Dengan tambahan harta lainnya, total kekayaan Sahroni tercatat mencapai Rp315 miliar.