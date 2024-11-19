Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Buruan Klik Link Klaim Saldo DANA Gratis Rp225.000 Hari Ini!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |21:21 WIB
Buruan Klik Link Klaim Saldo DANA Gratis Rp225.000 Hari Ini!
Buruan Klik Link Saldo DANA Gratis Rp225.000 Hari Ini! (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Buruan klik link klaim saldo DANA gratis Rp225.000 hari ini! jangan sampai terlambat dan tidak kebagian.

Mendapatkan saldo DANA saat ini bukanlah hal yang sulit. Sebab, kini telah tersedia fitur DANA Kaget yang akan membantu semua pengguna aplikasi DANA untuk klaim saldo DANA secara gratis setiap hari.

Namun untuk mendapatkan saldo DANA tersebut, pengguna perlu mendapatkan link klaim saldo DANA melalui DANA Kaget terlebih dahulu. Link ini banyak tersebar di berbagai media sosial, artikel berita, hingga grup-grup komunitas.

Sekadar informasi, link DANA Kaget memiliki kuota terbatas Pengguna ang bisa mengklaim saldo DANA dari link tersebut hanya berkisar 2-200 orang tercepat saja bergantung pada pengaturan yang diberikan oleh embuat link.

Selain itu, link tersebut juga hanya bisa digunan selama 24 jam saja. Jika pengguna mengklaim link tersebut lewat dari waktu yang ditetapkan, maka pengguna tidak akan mendapatkan saldo DANA sepeserpun.

Agar anda juga dapat mendapatkan saldo dari DANA Kaget, berikut Okezone berikan link klaim saldo DANA gratis sebesar Rp225 ribu hari ini.

LINK 1: https://link.dana.id/kaget?c=s4hj6m49q&r=boz7M9

LINK 2: https://link.dana.id/kaget?c=sfjzfl5lh&r=boz7M9

LINK 3: https://link.dana.id/kaget?c=sezjc5jxf&r=boz7M9

Segera klaim saldonya melalui link tersebut sebelum lewat batas waktu dan habis kuota penerima. Untuk cara mengklaimnya, pengguna dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini.

Pastikan telah memiliki aplikasi DANA di ponsel untuk bisa mengklaim saldonya.

Jika sudah, buka salah satu link klaim di atas atau pindai kode QR DANA Kaget. Secara otomatis, pengguna akan diarahkan ke aplikasi DANA

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/622/3139060//aplikasi_uang-5diX_large.jpeg
Klaim Saldo Kaget dari Aplikasi Penghasil Uang hingga Rp60.000 Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/622/3134560//saldo_dana-X2Cq_large.jpeg
10 Apk Penghasil Saldo DANA Resmi dan Legal yang Bisa Dimanfaatkan, Yuk Coba Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/320/3133800//rupiah-tXWe_large.jpg
Cara Klaim Saldo DANA Kaget hingga Rp350.000 Terbaru Hari Ini​
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/622/3131930//dana-34Ka_large.jpg
Saldo Dana Kaget, Beneran Bikin Kaget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/622/3130742//aplikasi_penghasil_uang-UDta_large.jpg
11 Website Aman Penghasil Saldo DANA, Bisa Jadi Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/622/3130154//uang-mOB4_large.jpeg
3 Cara Klaim Saldo DANA Gratis hingga Rp240.000 Terbaru Hari Ini, Mudah Banget!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement