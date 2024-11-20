Tarik Tunai ShopeePay di Indomaret, Begini Caranya!

JAKARTA - Di era digital kini semakin mudah melakukan berbagai pembayaran, mulai dari debit hingga QRIS. Namun tak jarang uang tunai pun masih dibutuhkan beberapa kondisi. Jika situasi mendesak dan perlu uang tunai cepat, maka harus melakukan tarik tunai.

Tapi kini kamu bisa tarik tunai dengan cepat tanpa harus ke ATM. Kabar baiknya, pengguna ShopeePay memiliki pilihan baru untuk menarik uang tunai di berbagai gerai Indomaret melalui metode yang nyaman dan aman.

Cukup gunakan aplikasi ShopeePay dan ikuti beberapa langkah mudah untuk menarik uang tunai dengan mudah di semua gerai Indomaret!

Untuk setiap transaksi tarik tunai ShopeePay, hanya dikenakan biaya admin sebesar Rp4.000, sehingga menjadi pilihan yang hemat biaya untuk mendapatkan uang tunai saat dibutuhkan.

Langkah-langkah Tarik Tunai ShopeePay di Indomaret

1. Buka aplikasi ShopeePay, lalu klik Tarik Tunai di halaman utama.

2. Klik Tampilkan Kode Token dan masukkan PIN ShopeePay.