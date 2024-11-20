Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Tarik Tunai ShopeePay di Indomaret, Begini Caranya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |11:29 WIB
Tarik Tunai ShopeePay di Indomaret, Begini Caranya!
Ilustrasi tarik tunai dengan aplikasi. (Foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Di era digital kini semakin mudah melakukan berbagai pembayaran, mulai dari debit hingga QRIS. Namun tak jarang uang tunai pun masih dibutuhkan beberapa kondisi. Jika situasi mendesak dan perlu uang tunai cepat, maka harus melakukan tarik tunai.  

Tapi kini kamu bisa tarik tunai dengan cepat tanpa harus ke ATM. Kabar baiknya, pengguna ShopeePay memiliki pilihan baru untuk menarik uang tunai di berbagai gerai Indomaret melalui metode yang nyaman dan aman.

Cukup gunakan aplikasi ShopeePay dan ikuti beberapa langkah mudah untuk menarik uang tunai dengan mudah di semua gerai Indomaret!

Untuk setiap transaksi tarik tunai ShopeePay, hanya dikenakan biaya admin sebesar Rp4.000, sehingga menjadi pilihan yang hemat biaya untuk mendapatkan uang tunai saat dibutuhkan.

Langkah-langkah Tarik Tunai ShopeePay di Indomaret

ShopeePay

1. Buka aplikasi ShopeePay, lalu klik Tarik Tunai di halaman utama.

2. Klik Tampilkan Kode Token dan masukkan PIN ShopeePay.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/11/3092265/pembayaran_digital-jiqA_large.jpg
Transfer Saldo E-Wallet Tanpa Biaya Admin, Begini Caranya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/11/3186175//ilustrasi_pembangunan_jakarta-HcZD_large.jpg
Pajak dan Retribusi Jadi Penopang Penting Pembangunan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/1/3186173//menbud-NvU1_large.jpeg
Ziarah ke Makam Tuanku Imam Bonjol, Menbud Teguhkan Komitmen Rawat Jejak Perjuangan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/11/3186145//alfability_menyapa_di_slbn_01_jakarta-u0Rk_large.JPG
Dari Keraguan Menjadi Keyakinan: Ini Kisah Meri dan Boyle lewat Alfability Menyapa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/1/3186089//menteri_imigrasi_dan_pemasyarakatan_agus_andrianto-CdwG_large.jpeg
Kemenimipas Bukukan Capaian Besar Sepanjang 2025, Restrukturasi hingga Pembangunan Layanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/1/3186081//menteri_kebudayaan_fadli_zon_kunjungan_kerja_ke_balai_pelestari_kebudayaan_wilayah_xvii-kaZN_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Dorong Fungsi BPK Wilayah XVII Jadi Ruang Berkumpul Komunitas Budaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement