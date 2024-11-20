Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harta Kekayaan Pramono Anung

Fadhila Khairunnisa , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |13:13 WIB
Segini Harta Kekayaan Pramono Anung
Harta Kekayaan Pramono Anung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Segini harta kekayaan Pramono Anung, calon gubernur DKI Jakarta. Menurut data LHKPN 2023, Pramono Anung memiliki harta kekayaan mencapai Rp104,28 miliar.

Pramono Anung adalah salah satu politikus terkemuka yang saat ini dicalonkan untuk ikut serta dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, sebagai calon gubernur yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebagai seorang tokoh yang telah lama berkarir di dunia politik, Pramono Anung memiliki rekam jejak yang signifikan dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan nasional.

Lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 11 Juni 1963, Pramono Anung Wibowo memulai karir politiknya sebagai anggota DPR RI, di mana ia terlibat dalam sejumlah kebijakan penting, termasuk pengembangan infrastruktur dan reformasi birokrasi. Berkat pengalamannya yang luas, ia telah menjadi salah satu figur sentral dalam dunia politik Indonesia, dengan kontribusi besar dalam berbagai sektor pemerintahan.

Selain kiprahnya di dunia politik, Pramono Anung juga mencatatkan kekayaan pribadi yang signifikan, dengan harta kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp104.285.030.477, sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Laporan tersebut diterbitkan pada 18 Maret 2024 dengan jenis laporan periodik untuk tahun 2023.

Berikut daftar lengkap rincian harta kekayaan milik Pramono Anung:

1. Tanah dan Bangunan Rp35.427.059.686

- Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/240 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp1.073.988.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 2260 m2/1200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp24.201.933.686

- Tanah dan Bangunan Seluas 544 m2/80 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp259.304.000

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
