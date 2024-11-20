Heboh Emak-Emak Tak Kebagian Emas, Ini Kata Antam

JAKARTA - Harga emas Antam anjlok bikin antrean panjang di salah satu gerai emas di kawasan Bintaro. Ketidakjelasan mengenai jumlah stok emas Antam menjadi masalah hingga memancing adu mulut antara pelanggan dengan penjual.

Sebelumnya, harga emas Antam turun drastis sebesar Rp35.000, sehingga harga emas per gram menjadi Rp1.482.000 per gram. Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut merosot menjadi Rp1.336.000 per gram. Demikian dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Penurunan harga emas Antam yang cukup drastis ini mendatangkan antrian panjang pembeli di salah satu gerai emas Antam kawasan Bintaro. Penjual diketahui memasang aturan pembeli hanya boleh membeli satu emas Antam untuk menghindari tindakan memborong produk untuk keuntungan pribadi.

Waktu antre yang lama serta ketidakjelasan stok emas Antam akhirnya memicu emosi salah satu pelanggan yang komplain dengan pelayanan gerai emas Antam tersebut.

“Sekarang stok misalnya (emas) 5 gram berapa lagi, kasih tau mba mau berapa, jadi sampai ujung (antrian) dapet, yang (antrian belakang) ini kalau emang pasti gak dapet, suruh pulang,” keluh salah satu pelanggan gerai emas Antam yang terekam, dan diunggah dalam akun Instagram @etalasebintaro, Senin (19/11/2024).

“Mohon kesabaran ibu-ibu tolong dimengerti kita juga gaada nge-keep stok, kalau ada stok kita juga bagi, kita gapernah nge-keep stok, jadi mohon pengertiannya ya ibu-ibu,” jelas petugas gerai.

Hal ini turut ditanggapi oleh Sekretaris Antam Syarif Faisal Alkadrie terkait situasi turunnya harga emas yang sangat menarik minat beli konsumen.

"Terkait kondisi stok emas batangan di beberapa gerai kami, dapat kami sampaikan bahwa penurunan harga emas baru-baru ini telah secara signifikan meningkatkan minat beli konsumen di seluruh saluran penjualan Perusahaan, yaitu Butik Emas Logam Mulia, Wholesale, dan e-commerce," Jelas Syarif Faisal kepada Okezone.