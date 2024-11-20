Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Ahmad Dhani

JAKARTA - Adu harta kekayaan Raffi Ahmad dengan Ahmad Dhani? Siapa kira-kira yang lebih besar. Raffi Ahmad dan Ahmad Dhani merupakan publik figur yang kini mengemban jabatan. Raffi dipercaya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Ahmad Dhani sebagai wakil rakyat di DPR RI.

Saat ini, harta kekayaan keduanya menjadi perbincangan hangat. Pasalnya dua selebriti tersebut digadang-gadang mempunyai jumlah kekayaan yang cukup fantastis. Selain itu, gaji keduanya sebagai pejabat pun terpaut jauh dan membuat harta kekayaan mereka ikut dibandingkan.

Berikut ini harta kekayaan Raffi Ahmad vs Ahmad Dhani yang dirangkum Okezone, Rabu (20/11/2024):

Kekayaan Raffi Ahmad

Munculnya nama artis, Raffi Ahmad sebagai utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni menarik perhatian publik. Pasalnya, suami Nagita Slavina ini lebih dikenal sebagai seorang publik figur dan juga pengusaha.

BACA JUGA: Raffi Ahmad Bakal Laporkan LHKPN

Nama Raffi Ahmad juga membuat penasaran masyarakat dengan jumlah kekayaannya, mengingat ia dijuluki "Sultan Andara" karena dikenal sangat kaya. Meski begitu diketahui, hingga kini total kekayaannya belum secara pasti. Akan tetapi, diperkirakan harta kekayaannya mencapai 187 juta Dollar AS atau senilai dengan Rp2,9 triliun.

Harta tersebut diperoleh saat melakukan endorse dan tarifnya disebut-sebut mencapai Rp1,16 triliun. Belum lagi, ia juga aktif di platform YouTube.

Selain itu, Raffi Ahmad diketahui memiliki gurita bisnis di mana salah satunya bisnis hiburan seperti RANS Entertainment, RANS Music, RANS Animation Studio.

Selain bisnis hiburan, Raffi memiliki bisnis kuliner di mana salah satu resto miliknya Le Nusa berada di Paris, Prancis dan baru membuka cabang di Jakarta pada pertengahan November ini.

Tidak hanya bisnis hiburan, Raffi juga memiliki bisnis kecantikan dan fashion seperti RANS Beauty juga NASL by Nagita Slavina. Di bidang olahraga Raffi Ahmad memiliki tiga klub di berbagai cabor yakni RANS E-Sport, RANS Cilegon FC, RANS PIK Basketball.

BACA JUGA: Adu Kekayaan Ahmad Dhani vs Mulan Jameela di LHKPN

Kekayaan Ahmad Dhani

Musisi sekaligus pentolan Band Dewa 19 Ahmad Dhani kini menarik perhatian masyarakat. Pemilik nama lengkap Ahmad Dhani Prasetyo ini sudah tidak asing lagi di dunia politik. Pada 2016 lalu, dirinya sempat mencalonkan sebagai calon wakil bupati Bekasi bersama dengan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sa’aduddin.

Pada Pemilu 2024, dirinya menjadi Menjadi salah satu artis yang menduduki kursi DPR RI, Ahmad Dhani diyakini sebagai anggota DPR RI terkaya dari kalangan artis mengalahkan Eko Patrio.