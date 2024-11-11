Adu Kekayaan Ahmad Dhani vs Mulan Jameela di LHKPN

JAKARTA - Adu kekayaan Ahmad Dhani vs Mulan Jameela di LHKPN. Ahmad Dhani dan Mulan Jameela kini menjadi anggota DPR RI. Pasangan suami istri ini telah menyerahkan laporan harta kekayaan mereka secara terpisah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menariknya, laporan harta kekayaan mereka (LHKPN) menunjukkan perbedaan yang mencolok, bahkan dengan selisih yang mencapai 10 kali lipat. Lalu, siapa di antara mereka yang memiliki kekayaan lebih banyak?

Berikut pembahasannya yang dirangkum Okezone, Senin (11/11/2024).

Harta Kekayaan Ahmad Dhani

Ahmad Dhani melaporkan harta kekayaannya di LHKPN sebesar Rp190 miliar. Ia memiliki harta kekayaan 10 kali lipat lebih banyak dari istrinya, Mulan Jameela.

Harta Ahmad Dhani ini berupa aset tanah dan bangunan. Ia memiliki 9 tanah dan bangunan dengan nilai Rp187 miliar yang tersebar di wilayah Jakarta Selatan dan Bogor, Jawa Barat.

Sumber kekayaan terbesar kedua berasal dari kas dan setara kas, yang berjumlah Rp3.474.989.859 atau sekitar Rp3,4 miliar.