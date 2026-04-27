Harta Kekayaan El Rumi Resmi Menikahi Syifa Hadju dengan Maskawin Uang Tunai GBP2.600

JAKARTA - Harta kekayaan El Rumi resmi menikahi Syifa Hadju dengan Maskawin uang tunai GBP2.600. El Rumi dan Syifa Hadju telah resmi berstatus suami istri setelah menggelar akad nikah yang digelar di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, pada 26 April 2026.

Prosesi akad nikah digelar dengan konsep Jawa modern di mana El dan Syifa kompak mengenakan beskap dan kebaya berwarna putih.

Penampilan Syifa disempurnakan dengan payes dan ronce melati yang menjuntai ke dadanya.

Menurut Fadel Muhammad, mantan Menteri Kelautan yang menghadiri akad nikah bersama sang istri, Hana Hasanah, El Rumi meminang Syifa Hadju dengan maskawin berupa uang tunai sebesar GBP2.600 atau setara dengan Rp60,71 juta.

Lalu berapa kekayaan El Rumi berikut Rangkuman Okezone, Senin (27/4/2026).

El Rumi merupakan seorang musisi, sejak kecil El sudah diarahkan oleh orang tuanya menjadi anak band bersama saudaranya.