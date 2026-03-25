Siapakah Pemilik Saudi Aramco yang Berencana Akan Pangkas Pasokan Minyak Mentah ke Asia?

JAKARTA - Siapakah pemilik Saudi Aramco yang berencana akan pangkas pasokan minyak mentah ke Asia? Saudi Aramco akan memangkas pasokan minyak mentah ke pembeli Asia untuk April di tengah gangguan jalur distribusi global akibat konflik di Selat Hormuz. Kebijakan ini memperketat suplai bagi kilang di kawasan yang sangat bergantung pada impor energi.

"Saudi Aramco terus memastikan pasokan energi yang andal dengan memanfaatkan rute ekspor alternatif melalui Yanbu sebagai respons terhadap kondisi regional yang berkembang," demikian pernyataan resmi Saudi Aramco dikutip dari Reuters, Selasa (24/3/2026).

Dua sumber industri menyebutkan, pengurangan pasokan dilakukan untuk bulan kedua berturut-turut, dengan distribusi minyak Arab Light hanya dialokasikan kepada pelanggan tetap. Kondisi ini membuat pasokan ke kilang-kilang Asia tetap terbatas dan berpotensi menekan produksi bahan bakar olahan.

Lalu siapa pemilik Saudi Aramco? Saudi Aramco merupakan perusahaan minyak dan gas bumi asal Arab Saudi dan menjadi salah satu perusahaan energi terbesar di dunia. Saudi Aramco dimiliki secara mayoritas oleh Pemerintah Arab Saudi.