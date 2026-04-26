Fakta 3 Kursi Dirjen Kemenkeu Kosong, Ini Alasan Purbaya

JAKARTA - Pencopotan sejumlah direktur jenderal di Kementerian Keuangan menjadi sorotan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencopot Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Luky Alfirman dari posisi Direktur Jenderal Anggaran.

Sebelumnya, Purbaya juga mengganti Sekretaris Jenderal Heru Pambudi yang posisinya telah digantikan oleh Robert Leonard Marbun.

Berikut fakta-fakta terkait Purbaya yang mencopot sejumlah dirjen Kemenkeu:

1. Ganti Febrio Nathan dan Luky Alfirman

Menurut Purbaya, posisi yang ditinggalkan kedua pejabat tersebut saat ini telah diisi oleh pelaksana harian (Plh).

"Iya, sudah diberikan Plh (Pelaksana Harian) sekarang, dari kemarin siang," ujar Purbaya.

Purbaya menambahkan bahwa status Plh untuk kedua direktorat jenderal tersebut mulai aktif bekerja sejak Selasa siang, berbarengan dengan pelantikan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Kemenkeu.