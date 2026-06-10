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Kemenkeu Kembali Ungkap Video Hoaks Deepfake Purbaya Soal Bantuan 700 Orang

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |17:34 WIB
Kemenkeu Kembali Ungkap Video Hoaks Deepfake Purbaya Soal Bantuan 700 Orang
Kemenkeu Kembali Ungkap Video Hoaks Deepfake Purbaya Soal Bantuan 700 Orang. (foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA – Kementerian Keuangan kembali mengungkap peredaran video manipulatif berbasis kecerdasan buatan (deepfake). Video hoaks di media sosial tersebut mencatut identitas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang seolah-olah mengumumkan program bantuan kilat bagi ratusan orang pertama yang mendaftar.

Kemenkeu menegaskan bahwa konten visual tersebut merupakan murni tindakan penipuan siber yang dirancang untuk menjaring data pribadi atau melakukan tindak pidana pemerasan digital dengan memanfaatkan nama pejabat negara.

"Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 700 orang tercepat untuk diberikan bantuan merupakan video hoaks deepfake," tulis PPID Kemenkeu dalam keterangan resminya, Rabu (10/6/2026).

Pemerintah mengimbau publik untuk meningkatkan kewaspadaan digital dan tidak mudah tergiur oleh narasi pembagian dana instan yang kerap beredar di platform video pendek. Kemenkeu meminta masyarakat tidak merespons atau menghubungi nomor kontak yang disisipkan dalam unggahan video tersebut karena dipastikan bukan saluran resmi kementerian.

"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya," tambah PPID Kemenkeu.

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