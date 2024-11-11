Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Tajir Orang Terkaya Indonesia vs Jepang

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |11:08 WIB
Adu Tajir Orang Terkaya Indonesia vs Jepang
Adu Tajir Orang Terkaya Indonesia vs Jepang (Foto: Tadashi Yanai/Bloomberg)
A
A
A

JAKARTA - Adu tajir orang terkaya Indonesia vs Jepang. Kedua negara memiliki miliarder yang masuk daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2024.

Orang terkaya di Indonesia dan Jepang mempunyai harta yang fantastis dari bisnis yang digelutinya, bahkan keduanya masuk dalam daftar 50 besar miliarder dunia.

Orang terkaya di Indonesia ditempati oleh Prajogo Pangestu, sementara orang terkaya di Jepang adalah Tadashi Yanai. Berikut ini harta kekayaan Prajogo Pangestu vs Tadashi Yanai seperti dilansir Forbes, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu merupakan orang terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan USD48,4 miliar atau setara Rp757,94 triliun dari bisnis petrokimia hingga energi. Dengan kekayaan Rp757,94 triliun, miliarder berusia 80 tahun ini menempati peringkat 30 dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes 2024.

Prajogo merupakan anak dari seorang pedagang karet dan memulai bisnis kayunya pada akhir 1970-an.

Perusahaannya, Barito Pacific Timber kemudian melantai di bursa pada 1993 dan mengubah namanya menjadi Barito Pacific setelah mengurangi bisnis kayunya pada 2007.

Pada 2007, Barito Pacific mengakuisisi 70% perusahaan petrokimia Chandra Asri, yang juga melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada tahun 2011, Chandra Asri bergabung dengan Tri Polyta Indonesia dan menjadi produsen petrokimia terintegrasi terbesar. Thaioil mengakuisisi 15% saham Chandra Asri pada bulan Juli 2021.

Tak hanya bisnis petrokimia, Prajogo melebarkan bisnisnya di sektor pertambangan Petrindo Jaya Kreasi yang melantai di BEI pada Maret 2023 dan bisnis energi baru terbarukan Barito Renewables Energy yang juga melantai pada Oktober 2023.

Halaman:
1 2
