HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Bisnis hingga Harta Kekayaan Tomy Winata dan Prajogo Pangestu yang Ikut Prabowo ke China

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |11:16 WIB
Bisnis hingga Harta Kekayaan Tomy Winata dan Prajogo Pangestu yang Ikut Prabowo ke China
Orang Kaya RI Ikut Dampingi Presiden Prabowo di China (Foto: Okezone)
JAKARTA – Harta kekayaan Prajogo Pangestu dan Tomy Winata menarik untuk diulas pada artikel ini. Prajogo Pangestu, dan Tomy Winata yang turut hadir mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada kunjungan kerja di China.

Presiden RI Prabowo Subianto, bersama Presiden RRT, Xi Jinping, menyaksikan penandatanganan sejumlah kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok.

Prosesi penandatangan digelar di salah satu ruangan di Great Hall of the People, Beijing, RRT, pada Sabtu, 9 November 2024.

Lantas berapa harta kekayaan Prajogo Pangestu, dan Tomy Winata, berikut yang dikutip dari Forbes, Minggu (10/11/2024):

Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya di Indonesia saat ini. Prajogo Pangestu mempunyai harta kekayaan USD52,1 miliar atau setara Rp819 triliun dari bisnis petrokimia hingga energi terbarukan.

Sebelum menjadi orang terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu pernah menjadi sopir angkot.

Prajogo diketahui memulai bisnis kayu pada akhir 1970. Putra dari seorang pedagang karet ini kemudian membangun usahanya Barito Pacific dan melantai di Bursa Efek Indonesia pada 1993.

