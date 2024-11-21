Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Proyek Strategis Terminal LPG Bima Rampung, Ini Manfaat Bagi Indonesia Timur

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |16:08 WIB
Proyek Strategis Terminal LPG Bima Rampung, Ini Manfaat Bagi Indonesia Timur
Terminal LPG Bima Rampung. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - Proyek Strategis Nasional (PSN) Terminal LPG Bima telah rampung sepenuhnya. Proyek ini mendapatkan pengawalan dan pengamanan intensif dari Jamintel Kejaksaan Agung RI melalui Program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).

Melalui kegiatan exit meeting PPS Pembangunan Tangki Terminal LPG Bima, pengawalan dan pengamanan pembangunan Terminal LPG Bima ini secara resmi berakhir dan proyek dinyatakan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga Eduward Adolof Kawi menjelaskan, adanya infrastruktur Terminal LPG Bima, Pertamina berkomitmen untuk memperkuat kehandalan distribusi LPG di Indonesia Timur.

“Proyek pembangunan Terminal LPG Bima merupakan wujud nyata dari komitmen Pertamina untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kami sangat mengapresiasi pengawalan dan pengamanan dari PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI yang memastikan proyek ini berjalan sesuai GCG. Dengan selesainya proyek ini, kebutuhan LPG masyarakat NTB dapat terjamin lebih andal,” terang Eduward, Kamis (21/11/2024).

Terminal LPG Bima mulai melakukan commissioning pada akhir Desember 2023 dan sejak awal Januari 2024 telah beroperasi secara reguler.

Infrastruktur ini menjadi salah satu penguat distribusi LPG untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebelumnya distribusi dilakukan dengan pengiriman skid tank menggunakan kapal landing craft tank (LCT) dari Terminal LPG Lombok ke Pulau Sumbawa.

“Penyelesaian PSN ini penting karena dampaknya sangat besar dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, yakni ketersediaan energi yang berkeadilan hingga ke seluruh pelosok Indonesia,” imbuh Eduward.

Program PPS dilaksanakan untuk memastikan proyek bebas dari berbagai Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT). Dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG), proyek ini berhasil diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan awal.

