Harga Emas Antam Meroket, Segeram Jadi Rp1.520.000

Harga Emas Antam Hari Ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) naik lagi hari ini. Emas Antam naik Rp12.000 menjadi Rp1.520.000 per gram dari sebelumnya melesat ke Rp1.508.000 per gram.

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp14.000 menjadi Rp1.376.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp810.000

Emas 1 gram: Rp1.520.000

Emas 2 gram: Rp2.980.000

Emas 3 gram: Rp4.445.000

Emas 5 gram: Rp7.375.000

Emas 10 gram: Rp14.695.000