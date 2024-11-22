Usung Prinsip Keadilan, Suswono: Ini Jurus-Jurus RIDO Tingkatkan Kesejahteraan Buruh dan Pengemudi Ojol

JAKARTA – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO), kembali menegaskan komitmen mereka untuk meningkatkan kesejahteraan buruh dan pengemudi ojek online (ojol). Dalam deklarasi dukungan dari komunitas buruh dan ojol Jakarta, Suswono menyampaikan pentingnya pendekatan berbasis keadilan sosial dan kolaborasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi kelompok pekerja ini.

"RIDO hadir untuk memastikan kesejahteraan buruh dan ojol menjadi prioritas utama. Kami memahami kendala yang mereka hadapi, mulai dari regulasi yang belum berpihak hingga minimnya perlindungan sosial," ujar Suswono dalam pidatonya di hadapan ratusan peserta deklarasi.

Suswono memaparkan program unggulan RIDO yang dirancang untuk mendukung peningkatan kualitas hidup buruh dan ojol di Jakarta:

1. Pelatihan Keterampilan Kerja

RIDO akan menyediakan pelatihan berbasis kebutuhan pasar untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Jakarta.

2. KETUPAT (Kredit Tanpa Bunga Akses Cepat)

Program ini memberikan akses kredit tanpa bunga hingga Rp10 juta bagi keluarga buruh dan ojol guna mendukung usaha mikro, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan menambah pendapatan keluarga.

3. Perlindungan Sosial yang Komprehensif

RIDO berkomitmen memberikan akses perlindungan kesehatan dan asuransi kerja bagi pengemudi ojol melalui kolaborasi dengan perusahaan aplikasi dan pemerintah daerah.

4. RBJ dan BOS

Rumah Bantuan Jakarta (RBJ) dan Bantuan Operasional Sosial (BOS) akan dirancang untuk mendukung keadilan ekonomi bagi keluarga berpenghasilan rendah.

"Kami akan memperjuangkan regulasi yang melindungi hak-hak buruh dan ojol. Perlindungan kesehatan dan jaminan kerja adalah hak dasar yang harus tersedia," tegas Suswono.

Suswono juga menyoroti pentingnya sinergi lintas pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jakarta.

"Keunggulan kami adalah kolaborasi di semua level pemerintahan. Sebagai calon dari PKS, saya membawa dukungan DPRD Jakarta yang juga dipimpin PKS, serta Ridwan Kamil yang berasal dari koalisi pemerintah pusat. Sinergi ini adalah modal besar untuk merealisasikan program-program kesejahteraan," ungkapnya.