HOME FINANCE HOT ISSUE

Tetapkan Target Bisnis, MNC Leasing Gelar Rapat Kerja Nasional 2024

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |14:37 WIB
Tetapkan Target Bisnis, MNC Leasing Gelar Rapat Kerja Nasional 2024
MNC Leasing gelar rakernas 2024
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) menggelar Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) 2024. Rakernas diselenggarakan pada tanggal 21-23 November 2024 di Lido Lake Resort.

Rapat kerja Nasional ini diadakan sebagai evaluasi dan diskusi untuk mengukur pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Selain itu, RAKERNAS ini bertujuan untuk memastikan MNC Leasing tetap relevan dan kompetitif sebagai perusahaan pembiayaan, serta mampu mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin dinamis.

RAKERNAS 2024 ini dihadiri oleh seluruh Direksi dan Leaders MNC Leasing. Dalam agenda RAKERNAS tersebut, para peserta akan melakukan evaluasi kinerja, peninjauan strategi bisnis, serta mendiskusikan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan posisi MNC Leasing sebagai perusahaan pembiayaan produktif dan inovatif di Indonesia.

“Penting bagi MNC Leasing untuk terus berinovasi agar tetap sejalan dengan dinamika pasar dan kebutuhan customer," papar Komisaris Utama MNC Leasing Gabriel Mahjudin, Sabtu (23/11/2024).

Menurutnya, RAKERNAS menjadi momen bagi kita semua untuk mengukur sejauh mana pencapaian yang telah diraih dan mengidentifikasi hal yang perlu ditingkatkan. Hanya dengan menjaga relevansi dan daya saing, perusahaan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan di industri pembiayaan.

Sementara itu, Direktur MNC Leasing Henri Gunawan menjelaskan, perusahaan akan terus berfokus pada strategi yang proaktif dan adaptif, guna memberikan layanan terbaik bagi customer dan memperkuat struktur bisnis perusahaan.

