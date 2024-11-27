Harta Kekayaan Khofifah yang Unggul Hasil Quick Count Pilgub Jatim 2024

JAKARTA - Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak unggul perolehan suara hitung cepat (quick count) dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Suara masuk Khofifah-Emil rata-rata di atas 55%.

Berikut hasil quick count Lingkaran Survei Indonesia dengan suara masuk 90,33%, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim sebesar 8,45%.

Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sebesar 58,27% dan Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta sebesar 33,28%.

Pilgub Jawa Timur 2024 ini menjadi kali kedua Khofifah mencalonkan diri setelah sebelumnya berhasil memenangkan pemilihan pada 2019. Ia kembali maju bersama Emil Dardak.

Di balik popularitas dan kiprah politiknya, harta kekayaan Khofifah yang terdata dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2023 juga menjadi perhatian. Berdasarkan laporan tersebut, total kekayaan Khofifah mencapai Rp26.407.233.322. Sebagian besar asetnya berasal dari tanah dan bangunan, yang mencapai Rp23.932.872.000 atau sekitar 90% dari total kekayaannya.

Khofifah memiliki 36 petak tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta Selatan, dan Makassar. Berikut beberapa lokasi dan nilai tanah serta bangunannya:

Surabaya: Properti di kawasan strategis senilai Rp6 miliar.

Jakarta Selatan: Tanah dan bangunan senilai Rp4,8 miliar.

Makassar: Aset properti senilai Rp1,2 miliar.

Sidoarjo: Beberapa petak tanah dengan nilai total Rp3 miliar.

Palu dan Donggala: Tanah senilai Rp2,3 miliar.

Purwakarta: Aset senilai Rp2 miliar.

Selain tanah dan bangunan, harta kekayaan Khofifah terdiri dari:

Alat transportasi: Beberapa kendaraan pribadi senilai total Rp950 juta.

Harta bergerak lainnya: Aset bernilai Rp750 juta.

Kas dan setara kas: Dana cair senilai Rp800 juta.

Surat berharga: Investasi senilai Rp500 juta.