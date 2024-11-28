Heboh Sayembara Penangkapan Harun Masiku Berhadiah Rp8 Miliar

JAKARTA - Sayembara penangkapan buronan KPK Harun Masiku berhadiah Rp8 miliar. Sayembara ini dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Hadiah Rp8 miliar akan diberikan dari uang pribadi Maruarar Sirait bagi siapa yang berhasil menemukan Harun Masiku. Menurutnya, sayembara ini bentuk partisipasi agar tidak ada pihak yang kebal hukum.

“Iya dong, kita kan partisipasi publik. Kita kan berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?,” kata Maruarar, Kamis (28/11/2024).

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun enggak ketemu, enggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi. Apa salahnya saya memberikan itu? Kan partisipasi publik, orang uang pribadi kok,” sambungnya.

Ara sapaan akrabnya, menduga, bahwa Harun Masiku yang tidak kunjung ditangkap melibatkan orang besar. Dia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan para koruptor.

“Menurut saya pasti ini kan melibatkan kasus besar, melibatkan orang besar. Ya, kita partisipasi dong. Sebagai warga negara, saya diberkati sama Tuhan, saya ada rezeki. Kita ingin negara ini tidak kalah dengan koruptor,” ujar mantan politikus PDIP ini.

Dia menilai, perkembangan kasus yang menjerat Harun Masiku itu sudah lama tidak ada perkembangan. Oleh karena itu, dia memutuskan mengambil inisiatif sebagai orang pribadi.

"Untuk memberikan semangat kepada masyarakat. Dan saya dapat respons positif. Jadi banyak yang semangat untuk bisa memberikan informasi, mencari Harun Masiku,” ungkapnya.