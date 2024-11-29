Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

102 Produk Apple Ilegal Dimusnahkan, Ada iPhone 16

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |16:52 WIB
102 Produk Apple Ilegal Dimusnahkan, Ada iPhone 16
Produk Apple Dimusnahkan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai menyita 102 unit produk Apple ilegal yang diselundupkan melalui Batam. Beberapa unit tersebut, diantaranya merupakan produk keluaran baru iPhone 16.

Adapun 102 unit produk Apple yang ditemukan ini merupakan hasil kerja desk Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan selama periode 4 - 27 November 2024 di Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, Banten.

"Yang kita tegak pada hari ini adalah pemasukan iPhone 16 via Batam, tentu kalau lewat situ harus bayar bea masuk, dan itu tidak dilakukan," ujar Askolani dalam konferensi pers di Bandara Soekarno - Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (29/11/2024).

Pada kesempatan itu, Askolani menjelaskan modus yang dilakukan para pelaku ini dengan melakukan transaksi di Batam tanpa dikenakan cukai, kemudian dibawa ke Jakarta melalui Bandara Soekarno - Hatta.

Askolani menegaskan, barang-barang yang disita oleh Bea Cukai itu langsung dimusnahkan dengan alasan melindungi produk dan industri dalam negeri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/320/3161396/apple-KkLH_large.jpg
India Kena Tarif Impor Trump 50%, Apple Alihkan Rp1.628 Triliun ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/320/3117544/apple-8P0D_large.jpg
Siap-Siap, iPhone 16 Sudah Bisa Dijual di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/320/3104719/apple-tnRj_large.jpg
Apple Investasi Rp163 Triliun di Indonesia Secara Bertahap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/320/3103566/apple-Bw5T_large.jpg
3 Fakta iPhone 16 dan Syarat dari Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/320/3103713/apple-zQIg_large.jpg
Ini Alasan Apple Ogah Bangun Pabrik iPhone di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/320/3102965/apple-Mp1L_large.jpg
6 Fakta Terbaru RI Tolak Proposal Investasi Apple
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement