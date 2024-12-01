AHY Ungkap Peran Penting Kadin dalam Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY) menilai Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memiliki peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan oleh Menko AHY usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, hari ini, yang dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Anindya Bakri, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Riefky Harsya, Pengurus Kadin periode 2024-2029 dan para Asosiasi.

“Saya senang sekali, berbahagia hari ini bisa datang secara langsung, mengisi salah satu sesi di Rapimnas Kadin tahun 2024, memenuhi undangan sahabat saya, Mas Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin, dan para pejabat teras, hadir para Wakil Ketua Umum, dan para pengurus Kadin di tingkat provinsi, termasuk juga asosiasi, dan para tokoh senior Kadin yang juga tadi hadir di acara ini,” ujar Menko AHY, Minggu (1/12/2024).

AHY pun mengajak seluruh keluarga besar Kadin untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan pengentasan kemiskinan. Menko AHY merasa memiliki kepentingan yang besar untuk bisa membangun sinergi dan kolaborasi di berbagai sektor pembangunan infrastruktur.

“Kita ingin melibatkan semua stakeholders dan Kadin sekali lagi menjadi mitra yang sangat strategis dan ada di semua level, baik di pusat, di provinsi, maupun di kawasan. Kita berharap kebersamaan ini bisa saling menyukseskan untuk pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tambah Menko AHY.