HOME FINANCE HOT ISSUE

AHY Ajak Pengusaha Kadin Ikut Bangun Infrastruktur RI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |15:42 WIB
AHY Ajak Pengusaha Kadin Ikut Bangun Infrastruktur RI
AHY Ajak Pengusaha di Kadin Ikut Bangun Infrastruktur RI. (Foto: Okezone.com/Edho)
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak anggota Kadin ikut masuk ke proyek-proyek infrastruktur.

Di mana ketersediaan infrastruktur merupakan katalisator untuk mendongkrak pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Sehingga harapannya target pertumbuhan ekomi 8% bisa tercapai.

"Saya selaku Menko Infra, punya kepentingan besar membangun kolaborasi di sektor pembangunan infrastruktur. Saya menyadari tidak mungkin Pemerintah bisa bekerja sendiri, kita ingin melibatkan Kadin sebagai mitra strategis Pemerintah untuk mendukung pembangunan," ujar AHY usai acara Rapimnas Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Ketua Umum Partai Demokrat itu pun berharap, kehadarian infrastruktur yang merata bisa meningkatkan konektivitas antar daerah. Sehingga memudahkan mobilitas logistik dan jalur perdagangan.

"Kita berharap mudah - mudahan ikhtiar yang baik ini bisa kita jalankan bersama, dan kita bisa menghadirkan infrastruktur untuk mensejahterahkan masyarakat kita," lanjutnya.

1 2
