Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmi Dikukuhkan, Berikut Susunan Pengurus Kadin Indonesia 2024-2029

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |15:19 WIB
Resmi Dikukuhkan, Berikut Susunan Pengurus Kadin Indonesia 2024-2029
Pengurus Kadin Periode 2024-2029 Resmi Dikukuhkan. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2024 resmi dikukuhkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin, Jakarta, hari ini.

Anindya Novyan Bakrie dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029. Kemudian, Rosan P Roeslani sebagai Ketua Dewan Kehormatan, dan Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Dewan Penasehat.

Dari surat keputusan (SK) yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin sekaligus menjadi Ketua Steering Committee Rapimnas 2024, Erwin Aksa, ada sejumlah tokoh yang juga masuk dalam pengurus baru organisasi pengusaha ini.

“Susunan pengurus karena ini kalau disebut semua bisa 2.000, mohon izin saya hanya membacakan sampai wakil Ketua Umum,” ujar Erwin saat membacakan surat keputusan.

Berikut susunan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029:

Dewan Kehormatan

Ketua Dewan Kehormatan diisi oleh Rosan P Roeslani, Aburizal Bakrie, MS Hidayat, Suryo Bambang Sulisto, Adi Putra Tahir.

Dewan Penasehat

Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

Wakil Ketua: Syarif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wisnu Wardhana, Budi Arie Setiadi.

Dewan Pertimbangan

Ketua Dewan Pertimbangan: Arsjad Rasjid

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan diisi oleh Agus Silaban, Agus G Kartasasmita, Dino Patti Dlalal, Hapsoro Sukmonohadi, Eddy Kuntadi, Chatib Basri, Raden Pardede, Antonius J Supit, Ary Ginanjar Agustian.

Lalu, Arsyadjuliandi Rachman, Elfin Nasution, Harry M Nadir, Husodo Angkosubroto, Johnny Darmawan, hingga Kosmian Pudjiadi.

Dewan Usaha

Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latif, Maher Alkatiri, Fuad Hasan Masyhur, Rachmat Gobel, Dato Sri Tahir, Sigit Priawan, Maruarar Sirait.

Dewan Pengurus:

Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Erwin Aksa

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Taufan Nugroho,

Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi, Himpunan, dan Anggota Luar Biasa Benny Sutrisno

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Clarissa Tanoesoedibjo

Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah Kukrit Wicaksono,

Wakil Ketua Bidang Penyelenggara Ria Yusnita,

Wakil Ketua Umum Kebijakan Strategis, Arnes Lukman

Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera I, Ivan Iskandar Batubara

Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera II, Yohanes Kennedy Arizona

Wakil Ketua Wilayah Khusus Daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Agung Suryamal Sutrisno

Wakil Ketua Umum Wilayah Jawa II, Irwan Ardi Hasman

Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan, Andi Yuslim Patawari

Wakil Ketua Umum Sulawesi Zulkarnain Arif

Wakil Umum Wilayah Perbatasan, Edi Suryadi

Wakil Ketua Umum Wilayah Papua, Syahril Hasan Latif

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian, Franky Oesman Widjaja

Wakil Ketua Bidang Perdagangan, Timothy Savitri

Wakil Ketua Umum Bidang Perkebunan, Arif Rahman

Wakil Ketua Umum BUMN, Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro Mikro Ekonomi, Aviliani

Wakil Ketua Umum Perencanaan Nasional, Bayu Priawan

Wakil Ketua Umum Agraria dan Tata Ruang, Sani Iskandar

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Keuangan, Fiskal, Moneter dan industri keuangan, Thomas AM Djiwandono

Wakil Ketua Umum Fiskal dan Moneter, Kamrussamad

Wakil Ketua Umum Bidang Regulasi, Pengawasan Jasa Keuangan, Melchias Marcus Mekeng

Wakil Ketua Umum Bidang Industri Perbankan Swasta Nasional, Tigor Siahaan

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan, Mulyadi Jayabaya

Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan, Yugi Prayanto

Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian, Devi Erna Rachmawati

Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan, Cecep Muhammad Wahyudin.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri, James T Riady

Wakil Ketua Umum Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri, Pahala Nugraha Mansury

Wakil Ketua Umum Hubungan Luar Negeri, Bernardino M Vega

Wakil Ketua Umum Kemitraan Luar Negeri, Emmanuel Lestarto

Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Carmelita Hartoto

Wakil Ketua Umum Bidang Properti dan Perumahan Rakyat, Budiarsa Sastrawinata

Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur, Rico Rustombi

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/278/3187261/rapimnas_kadin_2025-2ehJ_large.jpg
Clarissa Tanoesoedibjo Dampingi Anindya Bakrie Buka Sidang Pleno Rapimnas Kadin Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187066/ketum_kadin_anindya-SMXo_large.jpg
Rapimnas Kadin 2025, Anindya Bakrie Minta Pemberdayaan UMKM Jadi Fokus Utama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187052/kadin-U3nr_large.jpg
Ketum Kadin Soroti Gen Z di RI Jadi Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187015/rapimnas_kadin_2025-yLiR_large.jpg
Didampingi Clarissa Tanoesoedibjo, Erwin Aksa: Rapimnas Kadin 2025 Jadi Ajang Konsolidasi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187011/hary_tanoe-WONn_large.jpg
Hary Tanoe hingga Ahmad Muzani Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186900/kadin-mZ6F_large.jpg
Ketum Kadin Ungkap Potensi Besar Industri Kreatif RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement