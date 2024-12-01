JAKARTA - Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2024 resmi dikukuhkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin, Jakarta, hari ini.
Anindya Novyan Bakrie dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029. Kemudian, Rosan P Roeslani sebagai Ketua Dewan Kehormatan, dan Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Dewan Penasehat.
Dari surat keputusan (SK) yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin sekaligus menjadi Ketua Steering Committee Rapimnas 2024, Erwin Aksa, ada sejumlah tokoh yang juga masuk dalam pengurus baru organisasi pengusaha ini.
“Susunan pengurus karena ini kalau disebut semua bisa 2.000, mohon izin saya hanya membacakan sampai wakil Ketua Umum,” ujar Erwin saat membacakan surat keputusan.
Berikut susunan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029:
Dewan Kehormatan
Ketua Dewan Kehormatan diisi oleh Rosan P Roeslani, Aburizal Bakrie, MS Hidayat, Suryo Bambang Sulisto, Adi Putra Tahir.
Dewan Penasehat
Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo
Wakil Ketua: Syarif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wisnu Wardhana, Budi Arie Setiadi.
Dewan Pertimbangan
Ketua Dewan Pertimbangan: Arsjad Rasjid
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan diisi oleh Agus Silaban, Agus G Kartasasmita, Dino Patti Dlalal, Hapsoro Sukmonohadi, Eddy Kuntadi, Chatib Basri, Raden Pardede, Antonius J Supit, Ary Ginanjar Agustian.
Lalu, Arsyadjuliandi Rachman, Elfin Nasution, Harry M Nadir, Husodo Angkosubroto, Johnny Darmawan, hingga Kosmian Pudjiadi.
Dewan Usaha
Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung
Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latif, Maher Alkatiri, Fuad Hasan Masyhur, Rachmat Gobel, Dato Sri Tahir, Sigit Priawan, Maruarar Sirait.
Dewan Pengurus:
Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Erwin Aksa
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Taufan Nugroho,
Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi, Himpunan, dan Anggota Luar Biasa Benny Sutrisno
Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Clarissa Tanoesoedibjo
Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah Kukrit Wicaksono,
Wakil Ketua Bidang Penyelenggara Ria Yusnita,
Wakil Ketua Umum Kebijakan Strategis, Arnes Lukman
Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera I, Ivan Iskandar Batubara
Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera II, Yohanes Kennedy Arizona
Wakil Ketua Wilayah Khusus Daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Agung Suryamal Sutrisno
Wakil Ketua Umum Wilayah Jawa II, Irwan Ardi Hasman
Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan, Andi Yuslim Patawari
Wakil Ketua Umum Sulawesi Zulkarnain Arif
Wakil Umum Wilayah Perbatasan, Edi Suryadi
Wakil Ketua Umum Wilayah Papua, Syahril Hasan Latif
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian, Franky Oesman Widjaja
Wakil Ketua Bidang Perdagangan, Timothy Savitri
Wakil Ketua Umum Bidang Perkebunan, Arif Rahman
Wakil Ketua Umum BUMN, Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro Mikro Ekonomi, Aviliani
Wakil Ketua Umum Perencanaan Nasional, Bayu Priawan
Wakil Ketua Umum Agraria dan Tata Ruang, Sani Iskandar
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Keuangan, Fiskal, Moneter dan industri keuangan, Thomas AM Djiwandono
Wakil Ketua Umum Fiskal dan Moneter, Kamrussamad
Wakil Ketua Umum Bidang Regulasi, Pengawasan Jasa Keuangan, Melchias Marcus Mekeng
Wakil Ketua Umum Bidang Industri Perbankan Swasta Nasional, Tigor Siahaan
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan, Mulyadi Jayabaya
Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan, Yugi Prayanto
Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian, Devi Erna Rachmawati
Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan, Cecep Muhammad Wahyudin.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri, James T Riady
Wakil Ketua Umum Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri, Pahala Nugraha Mansury
Wakil Ketua Umum Hubungan Luar Negeri, Bernardino M Vega
Wakil Ketua Umum Kemitraan Luar Negeri, Emmanuel Lestarto
Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Carmelita Hartoto
Wakil Ketua Umum Bidang Properti dan Perumahan Rakyat, Budiarsa Sastrawinata
Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur, Rico Rustombi