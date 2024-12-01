Resmi Dikukuhkan, Berikut Susunan Pengurus Kadin Indonesia 2024-2029

, Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |15:19 WIB

JAKARTA - Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2024 resmi dikukuhkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin, Jakarta, hari ini.

Anindya Novyan Bakrie dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029. Kemudian, Rosan P Roeslani sebagai Ketua Dewan Kehormatan, dan Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Dewan Penasehat.

Dari surat keputusan (SK) yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin sekaligus menjadi Ketua Steering Committee Rapimnas 2024, Erwin Aksa, ada sejumlah tokoh yang juga masuk dalam pengurus baru organisasi pengusaha ini.

“Susunan pengurus karena ini kalau disebut semua bisa 2.000, mohon izin saya hanya membacakan sampai wakil Ketua Umum,” ujar Erwin saat membacakan surat keputusan.

Berikut susunan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029:

Dewan Kehormatan

Ketua Dewan Kehormatan diisi oleh Rosan P Roeslani, Aburizal Bakrie, MS Hidayat, Suryo Bambang Sulisto, Adi Putra Tahir.

Dewan Penasehat

Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

Wakil Ketua: Syarif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wisnu Wardhana, Budi Arie Setiadi.

Dewan Pertimbangan

Ketua Dewan Pertimbangan: Arsjad Rasjid

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan diisi oleh Agus Silaban, Agus G Kartasasmita, Dino Patti Dlalal, Hapsoro Sukmonohadi, Eddy Kuntadi, Chatib Basri, Raden Pardede, Antonius J Supit, Ary Ginanjar Agustian.

Lalu, Arsyadjuliandi Rachman, Elfin Nasution, Harry M Nadir, Husodo Angkosubroto, Johnny Darmawan, hingga Kosmian Pudjiadi.

Dewan Usaha

Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latif, Maher Alkatiri, Fuad Hasan Masyhur, Rachmat Gobel, Dato Sri Tahir, Sigit Priawan, Maruarar Sirait.

Dewan Pengurus:

Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Erwin Aksa

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Taufan Nugroho,

Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi, Himpunan, dan Anggota Luar Biasa Benny Sutrisno

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital Clarissa Tanoesoedibjo

Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah Kukrit Wicaksono,

Wakil Ketua Bidang Penyelenggara Ria Yusnita,

Wakil Ketua Umum Kebijakan Strategis, Arnes Lukman

Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera I, Ivan Iskandar Batubara

Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera II, Yohanes Kennedy Arizona

Wakil Ketua Wilayah Khusus Daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Agung Suryamal Sutrisno

Wakil Ketua Umum Wilayah Jawa II, Irwan Ardi Hasman

Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan, Andi Yuslim Patawari

Wakil Ketua Umum Sulawesi Zulkarnain Arif

Wakil Umum Wilayah Perbatasan, Edi Suryadi

Wakil Ketua Umum Wilayah Papua, Syahril Hasan Latif

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian, Franky Oesman Widjaja

Wakil Ketua Bidang Perdagangan, Timothy Savitri

Wakil Ketua Umum Bidang Perkebunan, Arif Rahman

Wakil Ketua Umum BUMN, Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro Mikro Ekonomi, Aviliani

Wakil Ketua Umum Perencanaan Nasional, Bayu Priawan

Wakil Ketua Umum Agraria dan Tata Ruang, Sani Iskandar

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Keuangan, Fiskal, Moneter dan industri keuangan, Thomas AM Djiwandono

Wakil Ketua Umum Fiskal dan Moneter, Kamrussamad

Wakil Ketua Umum Bidang Regulasi, Pengawasan Jasa Keuangan, Melchias Marcus Mekeng

Wakil Ketua Umum Bidang Industri Perbankan Swasta Nasional, Tigor Siahaan

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan, Mulyadi Jayabaya

Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan, Yugi Prayanto

Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian, Devi Erna Rachmawati

Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan, Cecep Muhammad Wahyudin.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri, James T Riady

Wakil Ketua Umum Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri, Pahala Nugraha Mansury

Wakil Ketua Umum Hubungan Luar Negeri, Bernardino M Vega

Wakil Ketua Umum Kemitraan Luar Negeri, Emmanuel Lestarto

Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Carmelita Hartoto

Wakil Ketua Umum Bidang Properti dan Perumahan Rakyat, Budiarsa Sastrawinata

Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur, Rico Rustombi