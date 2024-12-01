Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anindya Bakrie Kukuhkan Dewan Pengurus Kadin 2024-2029

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |12:07 WIB
Anindya Bakrie Kukuhkan Dewan Pengurus Kadin 2024-2029
Ketum Kadin Anindya Bakrie Resmi Kukuhkan Dewan Pengurus periode 2024-2029. (Foto: Okezone.com/Edho)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie resmi mengukuhkan Dewan Pengurus Kadin Periode 2024-2029, hari ini. Dengan demikian para pengurus Kadin ini dinyatakan sah untuk menjalankan amanah yang diberikan.

Dalam kesempatan itu, Anindya Bakrie berharap pengurus Kadin periode 2024-2029 dapat memberikan kontribusi besar tidak hanya bagi dunia usaha, namun juga bagi perekonomian nasional.

“Bismillahirrahmanirrahim dengan rahmat tuhan yang maha esa, pada hari ini, Minggu tanggal 1 Desember 2024 kami atas nama Dewan Pengurus Kadin mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan sebagai pengurus Kadin untuk masa bakti 2024-2029,” ujar Anindya sebelum melangsungkan pengukuhan.

“Dan dengan demikian sah untuk menjalankan amanah kepada saudara-saudara,” paparnya.

