HOME FINANCE MARKET UPDATE

370 Saham Merah, IHSG Anjlok ke Level 7.046

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |16:33 WIB
370 Saham Merah, IHSG Anjlok ke Level 7.046
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini ditutup melemah pada perdagangan awal pekan, Senin (2/12/2024). IHSG hari ini melemah 0,95% ke 7.046,98 pada Senin (2/12).

Kendati menguat saat bel pembukaan, tekanan jual dari investor tak mampu menahan indeks komposit hingga sempat menyentuh ke 7.041,34.

Total 222 saham menguat, 370 melemah, dan 199 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp10,68 triliun, dari volume 19,40 miliar saham.

Sejumlah indeks pendukung juga mengalami koreksi mencakup LQ45, JII, hingga IDX30 di bawah 1%.

Mayoritas sektor berada di zona merah dipimpin oleh properti, bahan baku, industri, kesehatan, dan keuangan. Sektor konsumer siklikal jatuh 2,69%. Sementara penyeimbang datang dari energi dan teknologi.

