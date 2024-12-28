IHSG Sepekan Menguat 0,75% ke Level 7.036

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami peningkatan pada perdagangan sepekan atau periode 23-27 Desember 2024. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG naik 0,75% ke level 7.036,571 dari 6.983,865 pada pekan lalu.

“Data perdagangan saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 23—27 Desember 2024 mayoritas berada pada zona positif,” kata Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dalam siaran pers pada Sabtu (28/12/2024).

1. Volume Transaksi Harian

Adapun, peningkatan tertinggi terjadi pada rata-rata volume transaksi harian Bursa sepekan sebesar 27,15% menjadi 24,40 miliar lembar saham dari 19,19 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

2. Kapitalisasi Pasar

Peningkatan turut dialami oleh kapitalisasi pasar bursa yang naik sebesar 0,60% menjadi Rp12.264 triliun dari Rp12.191 triliun pada sepekan sebelumnya.

“Namun, rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa mengalami perubahan sebesar 10,48% menjadi 970 ribu kali transaksi dari 1,08 juta kali transaksi pada pekan lalu,” ujar Kautsar.