IHSG Ditutup Melemah ke 7.036 Jelang Libur Akhir Tahun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,41% ke 7.036 pada Jumat (27/12/2024).

Sempat menguat saat bel pembukaan, tekanan jual masih menyertai pergerakan market sepanjang sesi kedua hingga penutupan.

1. Akhir Perdagangan

Hingga akhir perdagangan, total 343 saham menguat, 267 melemah, dan 337 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp11,79 triliun, dengan volume 32,70 miliar saham.

Sejumlah indeks pendukung kompak bergerak turun seperti LQ45, JII, IDX30, dan MNC36, masing-masing di bawah 1 persen.

2. Sektor Teknologi

Sektor teknologi menjadi pemberat indeks dengan penurunan 2,42 persen, disusul bahan baku, keuangan, dan konsumer sikikal.