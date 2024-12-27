Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Turun 0,12% ke Level 7.057 di Jeda Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |12:11 WIB
IHSG Turun 0,12% ke Level 7.057 di Jeda Sesi I
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah pada jeda sesi I perdagangan hari ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada penutupan perdagangan sesi pertama, Jumat (27/12/2024). IHSG siang ini turun 0,12% atau 8,45 poin ke level 7.057.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 14,45 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,04 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 498.282 kali. Adapun, sebanyak 238 saham harganya terkoreksi, 311 saham harganya naik dan 231 saham lainnya stagnan.

1. Penopang IHSG

Sektor teknologi terkoreksi 1,67%, sektor keuangan turun 0,40% dan sektor siklikal turun 0,22%. Sementara itu, mayoritas sektor mengalami kenaikan dengan sektor bahan baku naik 0,95%, sektor non siklikal naik 0,83%, sektor kesehatan naik 0,68%, sektor energi naik 0,57%, sektor transportasi naik 0,37%, sektor infrastruktur naik 0,06% dan sektor industri naik 0,03%.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk (AKSI) naik 34,52% ke Rp226, PT Krida Jaringan Nusantara Tbk (KJEN) naik 23,16% ke Rp218 dan PT Jasnita Telekomindo Tbk (JAST) naik 22,37% ke Rp93.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099892/pendapatan-tumbuh-emiten-migas-percepat-ekspansi-strategis-rypakP2URP.jpg
Pendapatan Tumbuh, Emiten Migas Percepat Ekspansi Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099819/ihsg-turun-ke-level-7-023-pada-sesi-i-CV2IVv4rvj.jpg
IHSG Turun ke Level 7.023 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099808/rapor-pasar-modal-ri-2025-ihsg-sempat-tembus-7-905-fj6IBUY3Qw.jpg
Rapor Pasar Modal RI 2024, IHSG Sempat Tembus 7.905
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099767/ihsg-dibuka-lesu-pada-perdagangan-akhir-2024-EKf7XqJtQf.jpg
IHSG Dibuka Lesu pada Perdagangan Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/278/3099619/prediksi-ihsg-di-hari-terakhir-perdagangan-2024-berikut-analisanya-MLzjZLjOb6.jpg
Prediksi IHSG di Hari Terakhir Perdagangan 2024, Berikut Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/278/3099369/ihsg-sepekan-menguat-0-75-ke-level-7-036-3QbWeF2JM1.jpg
IHSG Sepekan Menguat 0,75% ke Level 7.036
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement