IHSG Turun 0,12% ke Level 7.057 di Jeda Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah pada jeda sesi I perdagangan hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada penutupan perdagangan sesi pertama, Jumat (27/12/2024). IHSG siang ini turun 0,12% atau 8,45 poin ke level 7.057.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 14,45 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,04 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 498.282 kali. Adapun, sebanyak 238 saham harganya terkoreksi, 311 saham harganya naik dan 231 saham lainnya stagnan.

1. Penopang IHSG

Sektor teknologi terkoreksi 1,67%, sektor keuangan turun 0,40% dan sektor siklikal turun 0,22%. Sementara itu, mayoritas sektor mengalami kenaikan dengan sektor bahan baku naik 0,95%, sektor non siklikal naik 0,83%, sektor kesehatan naik 0,68%, sektor energi naik 0,57%, sektor transportasi naik 0,37%, sektor infrastruktur naik 0,06% dan sektor industri naik 0,03%.

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk (AKSI) naik 34,52% ke Rp226, PT Krida Jaringan Nusantara Tbk (KJEN) naik 23,16% ke Rp218 dan PT Jasnita Telekomindo Tbk (JAST) naik 22,37% ke Rp93.