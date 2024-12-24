IHSG Ditutup Melemah 0,43% ke 7.065 Jelang Natal 2024

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,43% ke 7.065 pada Selasa (24/12/2024).

Sempat menguat saat bel pembukaan pagi tadi, IHSG tak kuasa menahan aksi jual investor terhadap saham-saham pemberat indeks berkapitalisasi besar.

1. Transaksi perdagangan

Hingga akhir perdagangan, total 292 saham menguat, 322 melemah, dan 333 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp9,52 triliun, dengan volume 18,28 miliar saham.

2. Saham Pendukung

Sejumlah indeks pendukung kompak bergerak turun seperti LQ45, JII, IDX30, dan MNC36, masing-masing di bawah 1 persen.

Sektor teknologi dan konsumer siklikal menjadi pemberat indeks, disusul konsumer nonsiklikal, keuangan, bahan baku dan industri. Sementara sisanya berada di zona hijau.