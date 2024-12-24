IHSG Dibuka Menguat ke Level 7.115 Jelang Libur Natal

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat pada perdagangan hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat menjelang libur Natal pada perdagangan Selasa (24/12/2024). IHSG pagi ini naik ke level 7.115,64.

Dalam semenit pertama indeks tumbuh 0,02% ke 7.097,78.

Total 185 saham menguat, 111 melemah, dan 651 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp368 miliar, dengan volume 328,8 juta saham.

Sejumlah indeks pendukung bergerak turun seperti LQ45, JII, IDX30, dan MNC36.

Sementara sektor pemberat indeks berasal dari konsumer nonsiklikal, siklikal, teknologi, dan kesehatan. Mayoritas sektor tumbuh tipis di zona hijau.