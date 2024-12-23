Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Naik 1,25% ke Level 7.071 di Jeda Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |12:19 WIB
IHSG Naik 1,25% ke Level 7.071 di Jeda Sesi I
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat pada jeda sesi I perdagangan hari ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke zona hijau pada penutupan perdagangan sesi pertama, Senin (23/12/2024). IHSG siang ini naik 1,25% atau 87,46 poin ke level 7.071.

Pada jeda perdagangan sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 15,45 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,05 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 597.681 kali. Adapun, sebanyak 323 saham harganya naik, 238 saham harganya turun dan 216 saham lainnya stagnan.

Sektor energi menjadi satu-satunya sektor yang melemah dengan penurunan sebesar 0,17%. Sedangkan sektor infrastruktur naik 1,70%, sektor siklikal naik 1,47%, sektor bahan baku naik 1,34%, sektor keuangan naik 1,24%, sektor kesehatan naik 1,12%, sektor non siklikal naik 1,08%, sektor properti naik 0,81%, sektor teknologi naik 0,58%, sektor transportasi naik 0,54% dan sektor industri naik 0,11%.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) naik 32,05% ke Rp103, PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) naik 24,74% ke Rp1.185 dan PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk (ACRO) naik 24,69% ke Rp101.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099892/pendapatan-tumbuh-emiten-migas-percepat-ekspansi-strategis-rypakP2URP.jpg
Pendapatan Tumbuh, Emiten Migas Percepat Ekspansi Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099819/ihsg-turun-ke-level-7-023-pada-sesi-i-CV2IVv4rvj.jpg
IHSG Turun ke Level 7.023 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099808/rapor-pasar-modal-ri-2025-ihsg-sempat-tembus-7-905-fj6IBUY3Qw.jpg
Rapor Pasar Modal RI 2024, IHSG Sempat Tembus 7.905
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099767/ihsg-dibuka-lesu-pada-perdagangan-akhir-2024-EKf7XqJtQf.jpg
IHSG Dibuka Lesu pada Perdagangan Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/278/3099619/prediksi-ihsg-di-hari-terakhir-perdagangan-2024-berikut-analisanya-MLzjZLjOb6.jpg
Prediksi IHSG di Hari Terakhir Perdagangan 2024, Berikut Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/278/3099369/ihsg-sepekan-menguat-0-75-ke-level-7-036-3QbWeF2JM1.jpg
IHSG Sepekan Menguat 0,75% ke Level 7.036
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement