IHSG Naik 1,25% ke Level 7.071 di Jeda Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat pada jeda sesi I perdagangan hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke zona hijau pada penutupan perdagangan sesi pertama, Senin (23/12/2024). IHSG siang ini naik 1,25% atau 87,46 poin ke level 7.071.

Pada jeda perdagangan sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 15,45 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,05 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 597.681 kali. Adapun, sebanyak 323 saham harganya naik, 238 saham harganya turun dan 216 saham lainnya stagnan.

Sektor energi menjadi satu-satunya sektor yang melemah dengan penurunan sebesar 0,17%. Sedangkan sektor infrastruktur naik 1,70%, sektor siklikal naik 1,47%, sektor bahan baku naik 1,34%, sektor keuangan naik 1,24%, sektor kesehatan naik 1,12%, sektor non siklikal naik 1,08%, sektor properti naik 0,81%, sektor teknologi naik 0,58%, sektor transportasi naik 0,54% dan sektor industri naik 0,11%.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) naik 32,05% ke Rp103, PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) naik 24,74% ke Rp1.185 dan PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk (ACRO) naik 24,69% ke Rp101.